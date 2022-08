Usarán tecnología semiautomática del fuera de juego en la Champions y Supercopa de la UEFA

agosto 5, 2022 - 2:42 pm

La UEFA estrenará la tecnología semiautómatica del fuera de juego (SAOT) en la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto, que enfrentará al Real Madrid y al Eintracht Frankfurt en Helsinki (Finlandia), y anunció que empleará la misma en la fase de grupos de la Champions League esta temporada.

El responsable de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, aseguró que el organismo «busca constantemente nuevas soluciones tecnológicas para mejorar el juego y apoyar el trabajo de los árbitros».

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.

The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.

— UEFA (@UEFA) August 3, 2022