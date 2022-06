“Una vergüenza la selección mexicana”: Llueven las críticas al “Tri” tras ser goleada por Uruguay

junio 3, 2022 - 2:49 pm

1888148

La selección mexicana perdió por goleada 0-3 ante Uruguay la noche de este jueves 2 de junio, en un partido amistoso que forma parte de la preparación del “Tri” de cara al Mundial de Catar 2022.

Con goles de Matías Vecino (35’) y Edinson Cavani (46’ y 54’), los Charrúas superaron con facilidad al equipo dirigido por el “Tata” Martino. México se mostró muy vulnerable en el partido más difícil de la gira que se encuentra realizando en los Estados Unidos

«Terminamos sufriendo una derrota contundente. En los primeros 45 minutos fue un partido parejo, con dominio alternado. En el segundo tiempo fue totalmente diferente, en menos 10 minutos nos hicieron dos goles y ahí se desvirtuó el partido y perdimos las formas», explicó Martino en la conferencia de prensa luego del partido.

Lee también: Así fue la escalofriante lesión de Zverev en el Roland Garros (+Video)

«No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen. No sólo tuvimos problema de definición, también nos faltó volumen de juego y no soportamos cómo manejan ellos la pelota en los espacios», aseveró el entrenador argentino.

Lluvia de críticas a la selección mexicana

El partido realizado por el “Tri” desató una lluvia de críticas entre los aficionados y periodistas mexicanos, quienes se mostraron preocupados por el nivel de su selección cuando solo faltan cinco meses para llegar al Mundial.

José Ramón Fernández, uno de los periodistas más reconocidos de México, manifestó su decepción a través de las redes sociales. «Una vergüenza la Selección Mexicana, pero esto no es nuevo. Decepción, realidad, costumbre. Me pregunto nuevamente, ¿a qué vamos a Qatar?», expresó.

Por su parte, David Faitelson también fue contundente. “La pregunta sigue siendo: ¿A qué juega México? Sin líderes, sin personalidad, esta generación de futbolistas mexicanos está sobrevalorada y llevaría al precipicio a Carlo Ancelotti, a Pep Guardiola o a Jurguen Klopp…”, declaró.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día