– Este lunes durante el enfrentamiento de spring training entre los Filis de Filadelfia y los Azulejos de Toronto, el receptor de la novena de los Filis J.T. Realmuto, sufrió una de las expulsiones más controversiales del béisbol.

El umpire Randy Rosenberg, le entregó la pelota al receptor estadounidense, pero el mismo dejó caer, la acción del pelotero desencadeno la molestia del principal, quien lo expulsó en la baja del cuarto capítulo.

Los comentaristas de la transmisión de los Azulejos de Toronto, señalaron que Realmuto probablemente pensó que el umpire había decidido devolverle la pelota al pitcher, en lugar de darle la bola.

El mánager de Filadelfia, Rob Thomson le reclamó a Rosenberg, pero de nada sirvió por lo que así se despidió el receptor del último encuentro de spring training. El careta de los Filis fue reemplazado por Max McDowell.

El encuentro finalizó con victoria de los Filis 5-2 sobre los Azulejos.

Noticia al Día

J.T. Realmuto got thrown out of the game for… this? pic.twitter.com/mUvpviQy0U