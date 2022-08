Tyson Fury está dispuesto a enfrentar a Oleksandr Usyk

agosto 22, 2022 - 3:07 pm

Luego de que Oleksandr Usyk venció por decisión dividida Anthony Joshua el pasado sábado 20 de agosto, Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados en el CMB, anunció que está dispuesto a enfrentar al ucraniano para unificar todos los títulos de la división.

A través de sus redes sociales, el púgil de 34 años de edad declaró que «Inglaterra ha sido relevada de sus cinturones, pero hay un remedio. Si quieres recuperar esos cinturones, envía al bárbaro gitano”.

«Envíeme y aliviaré el dossier ucraniano de sus cinturones como hice con el último dossier ucraniano”, señaló el británico, haciendo referencia a su victoria contra Wladimir Klitschko en el año 2015.

Sin embargo, indicó que llevar a cabo el combate “No va a ser barato, si quieres lo mejor tienes que pagar. Va a ser muy caro, así que saca tu maldita chequera y aliviaré el expediente ucraniano de los cinturones».

Tras derrotar a Joshua para conservar sus cinturones de la AMB, OMB y FIB, Usyk había declarado que «Tyson no está retirado. Sería grandioso pelear contra él y estoy convencido de que quiere pelear conmigo. Quiero pelear contra él, y si no peleo con Fury, no pelearé más».

Tyson Fury y Oleksandr Usyk definirán al campeón indiscutido

En caso de confirmarse, la batalla entre Fury y Usyk sería la más grande que los pesos pesados han visto en muchos años.

El “Rey de los Gitanos” es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que el ucraniano tiene en su poder los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por lo tanto, a menos de que haya un empate, la pelea entre ambos definirá al nuevo campeón indiscutido de la categoría.

Juan Molina

Noticia al Día