Tsitsipas ataca a Kyrgios: «Posiblemente era un matón en la escuela» (+Video)

– El lanzamiento de una bola al público por parte de Stefanos Tsitsipas fue el desencadenante de un fuerte cruce de declaraciones entre el griego y Nick Kyrgios al finalizar el partido de Wimbledon, el cual ganó el australiano por (6-7 (2), 6-4, 6-3 y 7-6 (7)).

Después del lanzamiento de la bola en el que puso en peligro la integridad física de los aficionados, Kyrgios le reprochó al árbitro, Damien Dumusois, que no lo descalificara: «¿Eres estúpido? ¿Cómo puedes tirar una pelota a la grada, darle a alguien y no ser descalificado? ¿Tiene que salir herido para que le descalifiques?».

Recordáis cuando a Djokovic le descalificaron en U.S. Open por hacer lo mismo?

Tsitsipas lo hizo DOS veces ayer.

Esas palabras fueron la consecuencia de la rajada de Tsitsipas contra el australiano: «Es un acosador. Se burla de los oponentes. Probablemente él mismo era un matón en la escuela. No me gustan los matones». Además, afirmó que tiró a dar a su rival en una acción: «Estaba apuntando al cuerpo de mi oponente, pero fallé por mucho».

La respuesta de Kyrgios

Pero la cosa no iba a quedar ahí, porque Kyrgios le contestó: «No sé qué decir. No estoy seguro de cómo le he acosado. Él fue quien me tiró bolas a mí, él golpeó a un espectador. Yo no hice nada. Además de pelear con el juez de silla, no hice nada que fuera irrespetuoso hacia Stefanos».

El tenista de Camberra hizo hincapié en los problemas de vestuario que tiene Stefanos con sus compañeros de profesión: «Tiene algunos problemas serios. Soy bueno en el vestuario, tengo muchos amigos… no le agrada. Pongamos eso ahí. Soy uno de los más queridos en el vestuario. Él no lo es».

