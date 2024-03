Triunfo de los Denver Nuggets con una actuación historia de Nikola Jokić

243597

Los Denver Nuggets derrotaron 125-119 a los Toronto Raptors en una nueva jornada del mejor baloncesto del mundo (NBA).

Nikola Jokić fue la figura del encuentro al irse con 35 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Por el lado de Toronto, RJ Barrett aportó 26 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias.

El serbio es el primer jugador en registrar estos números desde que se cuentan los robos (1973-74). Además, firmó su triple-doble número 21 de la temporada y el 126 de su carrera. Es uno de los máximos favoritos para llevarse el Premio Jugador Más Valioso de la temporada (sería su tercero).

Con este resultado, los Nuggets son segundos de la Conferencia Oeste con récord de 45-20, mientras que Toronto se ubica en la posición número 12 de la Conferencia Este con 23-42.

Lee también: José Rondón fue dejado en libertad por los Mets de Nueva York

Noticia al Día

JOKER DOING JOKER THINGS



🃏 35 PTS

🃏 17 REB

🃏 12 AST

🃏 6 STL



He's the 1st player since steals were tracked in 1973-74 to reach these totals or better in a game 👏👏👏 pic.twitter.com/VoZUT1hErN