Trevor Bauer apelará la sanción de dos temporadas impuesta por MLB

abril 29, 2022

Trevor Bauer afirmó que apelará la sanción de dos temporadas que le impuso este viernes la Major League Baseball (MLB) por agresión sexual y violencia doméstica.

Bauer, de 31 años, había anunciado el lunes que presentó una demanda por difamación. Los Dodgers ficharon a Bauer previo a la temporada 2021 y lanzó por última vez el 28 de junio, ya que al día siguiente tras una mujer presentar una orden de restricción por violencia doméstica.

«En los términos más enérgicos posibles, niego haber cometido ninguna violación de la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga. Estoy apelando esta acción y espero prevalecer. Como lo hemos hecho a lo largo de este proceso, mis representantes y yo respetamos la confidencialidad de los procedimientos», dijo Bauer vía Twitter.

