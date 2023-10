Tremenda victoria de Jorge Martín en el GP de Tailandia: “La carrera más bonita de mi vida”

174691

-El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) ganó el domingo el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, en el Circuito Internacional de Buriram, y redució la ventaja sobre el líder Francesco Bagnaia (Ducati).

“Creo que ha sido la carrera más bonita de mi vida. He estado gestionando y guardando gomas para el final y la pelea, entrando tres pilotos pegados en meta, ha sido increíble. Creo que desde fuera los espectadores lo habrán disfrutado”, expresó Martín.

“Tenía las mismas herramientas, los mismos neumáticos, pero tenía mejor ritmo que ellos y tuve que ir más del 100 por ciento en la última vuelta para mantenerme al frente”, añadió.

An overtake that earned @88jorgemartin the victory of an extraordinary race 🔥



But could this mean much more when we'll be at the #ValenciaGP? 🤔#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/UOFpOAYYio