Trae Young se robó el show en México con Hawks ante Magic (Video)

-Trae Young brilló en México con 41 puntos y los Hawks de Atlanta superaron 120-119 al Magic de Orlando, el jueves 09 de noviembre.

Young, que también registró ocho asistencias y cinco rebotes, iguala la marca de puntos de Luka Doncic en un partido en tierras aztecas. La estrella de Atlanta sumó 33 puntos en la primera mitad (4-3), que jugó por primera vez al sur de la frontera.

Trae somehow finds Murray for the game-winning 3 ‼️



The Hawks come back from down 11 to win in Mexico City 🔥 pic.twitter.com/sBycbdZSJY