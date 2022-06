Toyota consigue su quinta victoria consecutiva en las 24 Horas de Le Mans

junio 12, 2022 - 3:51 pm

Toyota logró una quinta victoria consecutiva en la 90ª edición de las 24 Horas de Le Mans este domingo, prosiguiendo así su dominio hegemónico en el mítico circuito francés.

El Toyota N.8 de Brendan Hartley, Sébastien Buemi y Ryo Hirakawa se reencontró con la victoria después del triplete de 2018, 2019 y 2020, por delante del vehículo hermano de la marca, el N.7, ganador el año pasado y que contaba con el argentino José María ‘Pechito’ López como uno de los tres pilotos.

El constructor japonés firmó así una nueva victoria en la carrera de automovilismo de resistencia más mítica del mundo, al fin liberada de las restricciones sanitarias de los dos últimos años.

Los triunfos de Toyota en las 24 Horas de Le Mans

Esta quinta victoria consecutiva en la categoría reina de hypercars se produce un año antes del regreso de los grandes nombres del automovilismo: Ferrari, Porsche, Audi, BMW, Cadillac… Todos ellos estarán en Le Mans en el centenario de la carrera en junio de 2023.

Es también la cuarta victoria en Le Mans para Buemi, de 33 años, quien también pilotó un F1 en el pasado. En el escalón inferior, el Oreca N.38 del equipo Jota, que lideraba desde el sábado por la tarde, se llevó el triunfo en LMP2, y el Porsche N.91 del equipo Porsche se impuso en LMGTE Pro, aprovechando el abandono de los dos Corvette.

En LMGTE Am, fue el Aston Martin N.33 de TF Sport el que se llevó la victoria. En total, ocho de los 62 coches que iniciaron la carrera no pudieron terminarla, aunque no hubo accidentes serios que lamentar.

