Toni Kroos renovará con Real Madrid hasta 2025

252383

El mediocampista alemán de Real Madrid, Toni Kroos, renovará con el conjunto merengue hasta junio de 2025, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Se efectuaron negociaciones directas entre el campeón del mundo y “La Casa Blanca”, donde efectivamente solo falta el trámite de la firma.

Desde su llegada en 2015, Kroos ha ganado cuatro Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España, tres Ligas y una Copa del Rey.

Por su parte, el jugador de 34 años siempre ha reiterado que su principal intención es retirarse en Real Madrid siendo competitivo.

Lee también: Los Lakers vencen a los Bucks en un partidazo de la NBA

Noticia al Día

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5