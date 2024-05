Tomas Machac sorprendió a Novak Djokovic y lo eliminó del ATP 250 de Ginebra

El checo Tomas Machac derrotó por parciales de 6-4 0-6 y 6-1 al serbio número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, para clasificar a la final del ATP 250 de Ginebra.

Es la primera vez en su carrera que Machac derrota a un número uno del mundo. Además, es su segunda victoria ante un Top 10 y primera a nivel de ATP Tour.

“Por supuesto que estoy preocupado. Este año no he jugado nada bien, salvo algunos partidos aquí y allá. Las cosas son como son. No me veo como favorito en París. Intentaré tomar los partidos uno tras otro. No tuve una gran noche y hoy fue difícil. Tuve sensaciones horribles durante la primera parte del partido” exclamó ‘Nole’.

Por otro lado, manifestó: “No quiero quitarle mérito a Tomás (Machac), que merecía su victoria, pero no sé qué pensar de este partido. Prefiero olvidarlo. Tampoco sé cómo pude ganar el segundo set. Cuando llegué aquí esperaba jugar más de un partido y jugué tres. Pero desearía poder sentirme mejor. No es bonito sufrir así en la cancha. Es difícil concentrarse en el tenis cuando tienes otras cosas en mente. Sólo espero estar listo y con buena salud para Roland Garros”.

Novak Djokovic ya se alista para lo que será el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, donde intentará ganar su ‘Major’ número 25.

