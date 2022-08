Tom Brady reconocido como el mejor jugador de la temporada 2022 de la NFL

agosto 29, 2022 - 3:44 pm

Tom Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl, fue elegido este lunes por los jugadores de la NFL como el mejor de cara a la temporada 2022.

Desde hace 12 años todos los elementos de la liga emiten su voto para seleccionar a los 100 mejores jugadores de la NFL en activo y por cuarta vez el más votado ha sido el actual mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers.

Brady es el jugador activo de mayor edad de la NFL con 45 años. El 15 veces seleccionado al Pro Bowl tuvo un 2021 espectacular con 485 pases completos, 5.316 yardas por aire, 43 pases de anotación y sólo sufrió seis intercepciones.

En esta temporada, la número 23 en su carrera, Brady buscará su octavo anillo de Super Bowl, una hazaña fuera del alcance incluso para el equipo con más trofeos Vince Lombardi en la NFL, los New England Patriots que cuentan con seis.

En el listado de los 100 mejores se completa el top 10 con Aaron Donald en la posición dos. El tackle defensivo de Los Angeles Rams, ocho veces Pro Bowl y tres veces defensivo del año, en 2021 registró 84 tacleadas, 12.5 capturas y forzó cuatro balones sueltos.

El escalón tres fue para Aarón Rogers, mariscal de campo de los Green Bay Packers, cuatro veces designado como el Jugador Más Valioso de la NFL. En 2021 acumuló 4.115 yardas, 37 touchdowns y sólo sufrió cuatro intercepciones.

