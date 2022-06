Tiger Woods confirma que no jugará el Abierto de Estados Unidos

junio 7, 2022 - 12:35 pm

1888872

El astro Tiger Woods anunció el martes que no jugará el Abierto de Estados Unidos la semana próxima, para continuar con su recuperación de las heridas sufridas en la pierna derecha en el accidente automovilístico en febrero de 2021.

«Mi cuerpo necesita más tiempo para fortalecerse y afrontar los torneos mayores del golf», tuiteó Woods, quien todavía planea ver acción en el Abierto Británico en St. Andrews.

El Abierto de Estados Unidos, tercer torneo del Grand Slam del golf, se disputa desde el jueves 16 al domingo 19 de junio en Brookline, estado de Massachusetts.

I previously informed the USGA that I will not be competing in the @usopengolf as my body needs more time to get stronger for major championship golf. I do hope and plan to be ready to play in Ireland at @JPProAm and at @TheOpen next month. I’m excited to get back out there soon!

— Tiger Woods (@TigerWoods) June 7, 2022