Ten Hag a Cristiano: “Nadie puede saltarse la pretemporada”

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, habló sobre la complicada situación de Cristiano Ronaldo en la actualidad, quien solo ha iniciado como titular en uno de los ocho partidos que los Reds Devils han disputado en Premier League.

«Obviamente, ahora está en mejor forma y estoy contento con eso, por lo que puede contribuir más al equipo y estoy seguro de que lo hará. Al principio definitivamente fue el caso (falta de forma física), se ha demostrado una vez más, nadie puede perderse una pretemporada, porque te arriesgas a tener secuelas», señaló el director técnico.

De la misma manera, el entrenador neerlandés expresó sus intenciones de seguir apoyando al delantero portugués para que vuelva a retomar su mejor nivel.

«Quiero apoyarlo lo mejor que pueda. Tenemos ciertas demandas sobre los jugadores, lo que esperamos de ellos en ciertas posiciones en el campo. Como con el resto del equipo, quiero sacar lo mejor de él, eso vale para todos los jugadores».

El ex Real Madrid pidió a principios de julio marcharse de Old Trafford. La convicción del luso fue tal, que no se presentó a los entrenamientos del United y tampoco se unió a la pretemporada del equipo.

Cristiano negoció con varios clubes de Europa, como el París Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, e incluso se especuló con el Atlético Madrid. Sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxitos y el jugador tuvo que regresar a Manchester.

Ten Hag habló sobre la sanción a Cristiano Ronaldo

Por otra parte, Ten Hag opinó sobre la posible sanción que podría recibir Ronaldo por parte de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, (FA, por sus siglas en inglés), debido a la “conducta inapropiada” del luso la pasada temporada cuando rompió el teléfono móvil de un fanático tras finalizar un partido contra el Everton.

“Lo he hablado con él y no aceptará la acusación”, sentenció.

