Suspenden los ensayos libres del GP de Las Vegas por una alcantarilla abierta

184759

-El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 vivió la noche del jueves un embarazoso inicio con la cancelación de los primeros ensayos libres.

Tras apenas nueve minutos, por un problema con una alcantarilla de la pista, la segunda sesión también se retrasó.

Además de las reparaciones, los organizadores se abocaron a una revisión de la seguridad en este nuevo circuito nocturno que motivó un retraso de dos horas y media en el comienzo de los segundos ensayos, dominados por los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

Estos entrenamientos se pusieron en marcha a las 02H30 de la madrugada con un tiempo ampliado a 90 minutos y con las gradas vacías ya que los aficionados, que habían esperado varias horas, fueron evacuados antes del regreso de los autos.

Todos estos imprevistos empañaron el esperado regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas (Nevada), tras las carreras de 1981 y 1982, que se presentaba como un enorme espectáculo en el corazón del emblemático Strip, la gran avenida de los casinos, y frente a la nueva y gigantesca Sphere.

El piloto español Carlos Sainz Jr. tuvo que detener su práctica después de que su Ferrari sufriera un fuerte golpe al saltar la tapa de una alcantarilla, lo que provocó daños en la parte delantera del vehículo y la aparición de una temprana bandera roja.

We still have a red flag as marshals move the Ferrari off track#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qhtBGiUplQ