Surgió Independiente de Venezuela: El primer equipo de fútbol creado por fanáticos venezolanos

-En la ciudad de Socopó, estado Barinas, se creó el equipo de fútbol Independiente de Venezuela (IDV), el primer club de socios cuyos miembros son venezolanos residenciados dentro y fuera del país.

“Este proyecto se inició con una cantidad de asociados de los cuales ellos mismos se encargaron de elegir la ciudad, el nombre del equipo, el logo y los colores. Hoy en día, contamos con más de 200 socios que sueñan con ver el debut de nuestro equipo”, destaca Jesús Torrealba, artífice y creador del equipo.

La idea era elegir una ciudad donde no existiera un equipo de fútbol profesional y se propusieron varias las ciudades, pero luego de diversos estudios fue seleccionada la ciudad de Socopó en el estado Barinas.

La visión de este proyecto se basa en ser un equipo profesional exitoso y dar el ejemplo en Venezuela que con transparencia se puede mantener un equipo en la élite del fútbol nacional venezolano.

IDV buscará ser el primer equipo en Venezuela que juegue sus partidos en su propio estadio, puesto que ningún equipo cuenta con este privilegio en la actualidad.

A futuro, se buscará crear academias y sedes en todos los estados de Venezuela, con el fin de rescatar e impulsar el talento que se pierde por falta de recursos, además de posicionarse como una de las mejores academias del país.

“Buscaremos explotar el talento de jugadores en zonas donde el fútbol profesional de Venezuela no ha logrado llegar”, señaló Torrealba.

El objetivo de Independiente de Venezuela

IDV competirá en el Torneo de Finalización de la Liga Andina, que iniciará este viernes 25 de agosto, con la participación de 97 atletas en las categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15, con el objetivo de debutar oficialmente en la Tercera División de Venezuela en el 2024.

Actualmente, el equipo está en búsqueda de futuros miembros que quieran unirse a este grandioso proyecto y aportar su grano de arena, para convertirse en el futuro en un referente del venezolano.

¿Te gustaría ser participe y tener la oportunidad de integrar IDV? Síguenos en nuestra cuenta de IG @independientedevenezuela, y pregunta sin compromiso. Sean todos bienvenidos a la familia de Independiente de Venezuela.

Nota de Prensa