Stephen Curry humilla a Dillon Brook en victoria de Warriors sobre Rockets (Video)

-Stephen Curry anotó 24 puntos con cuatro triples en la recta final, y Warriors de Golden State venció 106-95 a Rockets de Houston, el domingo 29 de octubre.

Los Warriors lideraban hasta por 16 antes de que los Rockets comenzaran a recortar la ventaja. Curry celebró de manera muy particular su triple contra Dillon Brook. Klay Thompson añadió 19 puntos.

Se fueron arriba por 2 puntos con una canasta de Jalen Green a mediados del cuarto período. A partir de ahí Curry tomó el comando anotando cuatro triples en menos de dos minutos para impulsar una racha de 15-2 que le dio la ventaja a Golden State por 100-89 con tres minutos por jugar.

Draymond Green hizo su debut de la temporada luego de perderse los primeros dos juegos por un esguince en el tobillo izquierdo. Su regreso a la alineación titular relegó a Chris Paul a la suplencia, marcando la primera vez en que el 12 veces seleccionado al Juego de Estrellas ingresara desde el banco en su carrera en la NBA.

Desde que la NBA registraba las titularidades en 1982, ningún jugador ha aparecido en más juegos de desde el inicio que Paul. Incluyendo la postemporada, Paul inició los primeros 1.335 juegos de su carrera en la NBA.

Paul, que ingresó cuando restaban 6:58 en el primer período, tuvo 8 puntos y 7 asistencias en 27 minutos luego de combinar para 24 puntos y 21 asistencias en los primeros dos juegos de la temporada para Golden State.

