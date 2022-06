Stephen Curry gana por primera vez el MVP de las Finales de la NBA

junio 17, 2022 - 9:54 am

Tras levantar su cuarto título de la NBA con los Golden State Warriors, el base Stephen Curry fue reconocido el jueves con el primer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de su carrera.

«Esto significa que aprovechamos la oportunidad», dijo un radiante Curry sosteniendo el trofeo en el TD Garden de Boston. «Al principio de temporada decían que no estábamos en el radar y aquí estamos ahora, con dos trofeos en la mano. Significa mucho».

Los Warriors vencieron el jueves 103-90 a los Celtics y liquidaron las Finales por un global de 4-2 con otra exhibición de Curry, que firmó 34 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

A sus 34 años, el base se cargó a su equipo durante toda la eliminatoria, rescatándolo en los momentos más difíciles con sus canastas imposibles.

