Sorpresa en Indian Wells: Aryna Sabalenka eliminada

244512

La actual campeona del Australian Open y número 2 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, perdió 3-6 6-3 y 2-6 ante Emma Navarro y cayó eliminada en octavos de final de Indian Wells.

La estadounidense, de 22 años y número 23 del ranking WTA, dio la gran sorpresa del torneo y ahora se enfrentará en cuartos a Diane Parry o Maria Sakkari.

“Nunca es fácil jugar contra alguien tan bueno y con experiencia. Pero he sido capaz de mantenerme agresiva y meterle mucha presión”, dijo Navarro en la entrevista post partido, ante la algarabía de un público entregado a su nueva estrella.

Lee también: El venezolano Endry Saavedra es el nuevo Campeón Intercontinental de Peso Mediano de la WBO

Noticia al Día

Have a day Emma 👏🔥



Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE