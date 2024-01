Sonríe Guardiola: Regresa Erling Haaland

221936

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado que el noruego Erling Haaland está recuperado de su lesión y podrá estar disponible para el partido de los Cityzen este miércoles frente al Burnley por la Fecha 21 de la Premier League.

El goleador lleva 55 días sin jugar con la camiseta de Manchester City y se ha perdido diez partidos (cinco de Premier League, dos de Mundial de Clubes, dos de FA Cup y uno de Champions League) debido a su lesión en el pie, su último encuentro fue el 6 de diciembre ante el Aston Villa.

Erling Haaland ha convertido 19 goles en 22 partidos en la presente temporada, y para el entrenador español es una muy buena noticia tener de vuelta a su principal carta goleadora.

“Es la primera vez que está disponible. Tenemos a toda la plantilla en forma. Somos más fuertes. Es un jugador importante para nosotros”, comentó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

