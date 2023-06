Simone Biles volverá a competir luego de dos años

118618

-La estrella Simone Biles, que no ha participado en ninguna competición desde los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, figura entre la lista de participantes del US Classic (4 y 5 de agosto), anunció el miércoles la Federación Estadounidense de Gimnasia.

“La inscripción al US Classic es obligatoria para participar en el US Classic, pero no garantiza la participación”, precisó USA Gymnastics.

Biles había dejado su carrera temporalmente aparcada desde los Juegos de Tokio, donde había renunciado a la mayoría de pruebas en el último momento apelando a su salud mental.

En la cita japonesa, Biles, que había llegado como gran favorita, se conformó con ‘solo’ una medalla de plata en el concurso general por equipos y una medalla de bronce en viga de equilibrio.

El US Classic es uno de los eventos más prestigiosos del calendario estadounidense. La competición es a menudo un ensayo general antes de los campeonatos de Estados Unidos, previstos este año a finales de agosto en San José (California).

Fue en esa misma competición en la que Biles regresó a la competición en 2018, después de dos años de pausa tras los Juegos de Rio-2016, donde se había colgado cuatro medallas de oro.

AFP