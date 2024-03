Shohei Ohtani se pronunció: “Nunca he apostado en beisbol ni en ningún otro deporte”

251450

Shohei Ohtani, superestrella de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, se pronunció después de las acusaciones que ha recibido en torno de apuestas deportivas.

El pasado miércoles, el representante de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, fue despedido del conjunto angelino al ser acusado de “robo masivo” a las cuentas del pelotero para pagar apuestas deportivas.

“Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confiaba haya hecho esto. Nunca apuesto en beisbol ni en ningún otro deporte. Jamás le he pedido a nadie que haga eso en mi nombre. Nunca visité una casa de apuestas”, fueron las palabras del japonés.

Shohei Ohtani es considerado el mejor pelotero de la MLB y cuando se preparaba para el inicio de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles, sale a la luz este escándalo, sin embargo, la estrella japonesa expresa contundentemente que no está involucrado.

Shohei Ohtani declaró ante los medios por primera vez desde que estalló el escándalo de apuestas que lo envolvían a él y a su ex traductor, Ippei:



