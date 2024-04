Shohei Ohtani rompió récord en las Grandes Ligas

261823

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, conectó un cuadrangular en la derrota de su equipo 8-7 ante los Padres de San Diego.

El japonés dio el jonrón número 175 de su carrera y empató a Hideki Matzui con la mayor cantidad de cuadrangulares para un jugador nacido en Japón.

Ohtani se despachó con tres hits y una impulsada en cinco turnos en una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la MLB.

Los Dodgers de Los Ángeles cuentan con récord de diez triunfos y seis reveses, mientras que los Padres de San Diego tienen ocho victorias y ocho derrotas.

