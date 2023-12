Shohei Ohtani firmó contrato récord de $700 millones y 10 años con los Dodgers

196505

-Shohei Ohtani acordó el sábado 09 de diciembre un contrato récord de $700 millones y 10 años con los Dodgers de Los Ángeles.

El astro japonés seguirá en Los Ángeles luego de ver acción las primeras seis campañas en las Mayores con los Angelinos.

Shohei Ohtani as a Dodger.

“Este es un contrato único e histórico para un jugador único e histórico”, dijo el agente de Ohtani, Nez Balelo de CAA Sports, en un comunicado. “Él está emocionado de comenzar esta asociación, y estructuró su contrato para reflejar un verdadero compromiso de ambas partes con el éxito a largo plazo”.

El total de Ohtani fue un 64% más alto que el récord anterior del béisbol, un acuerdo de $426.5 millones y 12 años para el jardinero de los Angels Mike Trout que comenzó en 2019.

El salario de Shohei Ohtani con los Dodgers

Su salario promedio de $70 millones es un 62% superior al máximo anterior de $43,333,333, compartido por los lanzadores Max Scherzer y Justin Verlander con acuerdos que alcanzaron al firmar con los Mets de Nueva York. El salario medio de Ohtani casi duplica los aproximadamente $42.3 millones que ganó con los Angels. También supera las nóminas completas de Baltimore y Oakland este año.

Su acuerdo incluye dinero diferido sin precedentes que reducirá la cantidad que cuenta para la nómina de impuestos de lujo de los Dodgers, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron anunciados.

“Pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión”, dijo Ohtani en un comunicado en inglés en Instagram. “Me gustaría expresar mi sincera gratitud a todos los involucrados con la organización de los Angels y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que formó parte de este proceso de negociación. Especialmente a los aficionados de los Angels que me apoyaron en todos los altibajos, su apoyo y ánimo significaron el mundo para mí. Los seis años que pasé con los Angels quedarán grabados en mi corazón para siempre.”

“Y a todos los aficionados de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y a seguir siempre dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo”, añadió. “Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir esforzándome no sólo por los Dodgers, sino por el mundo del béisbol”.