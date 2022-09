1920761

Aaron Judge ha sido el gran protagonista de esta temporada en la MLB. Gracias a sus impresionantes números en jonrones, average y carreras impulsadas, el jardinero estadounidense se encuentra cada vez más cerca de conquistar la Triple Corona. Para muchos aficionados es indiscutible que el MVP de la Liga Americana sea para él, pero solo hay un jugador que puede arrebatarle este premio: Shohei Ohtani.

El lanzador japonés es uno de los mejores talentos que han presenciado las Grandes Ligas en las últimas décadas. El año pasado ganó el premio al Jugador Más Valioso, y esta temporada ya registra mejores números en el montículo que en 2021.

A pesar de ser considerado como uno de los mejores pitchers del mundo, Ohtani también se destaca por su increíble poder al bate, una combinación que muy pocas veces se ve en el béisbol. El pasado 31 de agosto, logró la hazaña de ser el primer pelotero con 30 jonrones y 10 victorias en los casi 150 años de historia de la MLB.

La noche de este jueves, lanzó durante ocho entradas, permitió solo dos sencillos, ponchó a 10 bateadores y estuvo a cuatro outs de conseguir un juego sin hits ni carrera ante Athletics Oakland.

Shohei Ohtani es de otro planeta. 🪐👽 Esta noche coqueteó con el NO-HITTER hasta la 8va entrada.



Su temporada actual como bateador: 34 HR, 94 RBI y 2.35 ERA, 213 K como lanzador. 🤯 pic.twitter.com/tOm7wNn2fZ — LasMayores (@LasMayores) September 30, 2022

Los números de Shohei Ohtani y Aaron Judge

En la presente campaña, El «Juez” se ha destacado por la cantidad de jonrones que ha conectado. Con sus 61 estacazos, igualó a Roger Maris como el jugador con más cuadrangulares en la historia de los Yankees de Nueva York y de la Liga Americana. A falta de siete partidos para terminar la temporada regular, el estadounidense podría destrozar esa marca.

Además de liderar las estadísticas de jonrones, Judge también tiene el puesto número uno en carreras impulsadas (130) y se ubica en el segundo lugar en la tabla de average con .313, solo por detrás del venezolano Luis Arráez (.315).

Por su parte, el jugador de los Angelinos tiene 15 victorias y ocho derrotas, 2.35 de efectividad y 213 ponches en los 161 innings en que participó. Con el madero registra .275 de average, 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. Asimismo, lleva 14 partidos consecutivos conectando por lo menos un imparable.

“Lo que hace a Shohei mucho más impresionante, no es que te pueda tirar a 100 millas y batearte una pelota a 500 pies, sino que se puede mantener sano haciendo todo eso. Eso es duro. Lanzar cada cinco días y luego salir a batear todos los días, eso es lo que más me impresiona, no sé cómo lo hace. Lo admiro bastante, creo que es el mejor pelotero que se ha parado en las Grandes Ligas”, declaró el campocorto de los Mellizos de Minnesota, Carlos Correa.

