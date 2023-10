Series Divisionales de la MLB 2023: Así quedaron sus enfrentamientos

163853

-Rangers de Texas, Mellizos de Minnesota, Diamondbacks de Arizona y Filis de Filadelfia alcanzaron su pase a las Series Divisionales de la MLB 2023.

Los Vigilantes vencieron 7-1 a los Rays en el Tropicana Field, el miércoles 4 de octubre. El cubano Adolis García y Evan Carter conectaron jonrones por la causa de Texas.

Nathan Eovaldi se apuntó la victoria con una labor de 6.2 tercios, con seis hits, una carrera y ocho ponches. Zach Eflin salió derrotado al permitir ocho imparables y cinco rayitas en cinco episodios de labor.

En el Target Field, Twins blanqueó 2-0 a Blue Jays de Toronto. Las dos carreras del conjunto de Minnesota llegaron en el cuarto episodio.

Sonny Gray tuvo una gran salida de cinco entradas en blanco, con cinco incogibles, tres boletos y cinco ponches. El puertorriqueño José Berríos cargó con el revés al recibir tres inatrapables y una carrera en tres innings.

Los Phillies superaron 7-1 a los Marlins de Miami, en el Citizens Bank Park. J.T. Realmuto y Bryson Stott pegaron cuadrangulares por los cuáqueros.

Aaron Nola fue el pitcher ganador con una apertura de siete entradas con tres abanicados. Braxton Garrett cayó derrotado con apenas tres episodios de labor y conceder tres imparables y dos carreras.

Los Cascabeles doblegaron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee, en el American Family Field. Alek Thomas sacudió un bambinazo por el conjunto de Arizona.

Zac Gallen se llevó el triunfo con seis capítulos, con cinco hits, dos carreras, tres boletos y cuatro ponches. El dominicano Freddy Peralta sufrió el descalabro al permitir cuatro rayitas.

Las Series Divisionales de la Liga Nacional inician el sábado 7 de octubre. Bravos de Atlanta, actuales campeones, jugarán contra los Filis de Filadelfia (18:07).

Ese mismo día, Dodgers de Los Ángeles enfrentará a Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium, a las 21:20 horas.

La Liga Americana tendrá el comienzo de sus Series Divisionales el domingo 8 de octubre. Orioles de Baltimore medirá a Rangers de Texas, en el Oriole Park at Camden Yards, a las 16:07.

Por su parte, los Astros de Houston chocarán contra los Mellizos de Minnesota, en el Minute Maid Park (20:03).

Clear your schedule!



The #ALDS & #NLDS game times are here! #Postseason pic.twitter.com/Jzd2cygxnL