Sergio Pérez y Lewis Hamilton compiten por el subcampeonato de la F1

-Sergio Pérez y Lewis Hamilton se disputan el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula Uno.

Max Verstappen alcanzó su tercer título de F1 tras su triunfo, el domingo 8 de octubre, en el Gran Premio de Catar, con 433 puntos.

El piloto mexicano de Red Bull, acumula 224 puntos luego de 17 Grandes Premios en la temporada 2023.

“Checo” Pérez culminó en la segunda posición en el Circuito Lusail, por detrás de Verstappen, y sumó ocho unidades.

