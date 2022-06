Serena Williams, con 40 años, reaparece en partido de tenis luego de un año

junio 22, 2022 - 3:56 pm

La estrella estadounidense Serena Williams volvió a la competición en el torneo de dobles femenino de Eastbourne, con un triunfo y una clasificación a segunda ronda.

Su logro se da a un año de su abandono en Wimbledon por lesión, periodo en el que dudó «si podría volver» a competir, admitió en conferencia de prensa.

De 40 años, siete veces ganadora en Wimbledon, Serena Williams, con Ons Jabeur, derrotaron a la dupla formada por la checa Marie Bouzkova y la española Sara Sorribes por 2-6, 6-3 y 13-11.

Ahora en el puesto 1.204 de la clasificación WTA, la jugadora con 23 títulos del Grand Slam en individuales anunció su regreso a la competición en un mensaje a través de las redes social.

El torneo de Eastbourne debería servirle para afinar su puesta a punto de cara a Wimbledon, torneo que podrá jugar en 2022 gracias a una invitación de la organización.

«¿Si dudé de poder regresar? Sí, por supuesto, No sería honesta si dijese que no pensaba (en la retirada). Y ahora me siento tan bien físicamente», declaró la pequeña de las hermanas Williams.

AFP