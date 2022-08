Serena Williams afronta su último Abierto de Estados Unidos con este insólito puesto en ranking WTA

agosto 29, 2022 - 5:44 pm

Serena Williams disputará a partir de este lunes su último Abierto de Estados Unidos, tras anunciar su retirada, y lo hará desde el puesto 605 de la clasificación WTA, que antiguamente había liderado durante 319 semanas.

Williams, ganadora de 73 títulos durante su carrera, debutará ante la montenegrina Danka Kovinic, 80 del mundo, con la esperanza de prolongar lo más posible una participación que se prevé esté cargada de momentos emotivos.

El partido entre Williams y Kovinic se jugará a partir de las 7:00 pm en la canchaa Arthur Ashe Stadium. Serena, de 40 años, se encargó de diseñar su look para su último. La ropa estará inspirada en los patinadoras artísticas en competencia

The time has come, tonight is the night. @rolex | #USOpen

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022