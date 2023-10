Secuestran el autobús de los jugadores del Bolívar SC en El Tigre

174819

-El autobús en el que viajaban las categorías Sub 15, Sub 16 y Sub 17 del Bolívar SC fue secuestrado por sujetos armados cuando pasaban por El Tigre, estado Anzoátegui.

Once Futve dio a conocer la noticia por sus redes sociales. Los delincuentes ultrajaron las pertenencias de los jóvenes del cuadro oriental, mientras se encontraban de regreso a su ciudad luego de disputar la Liga Futve Junior contra la Academia Anzoátegui.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 pm del sábado cuando los sujetos colocaron “miguelitos” en la carretera, provocando el daño de uno de los cauchos y de esa manera los sujetos interceptaron la unidad de transporte para robarle las pertenencias a todas las personas que iban en ella.

Los jugadores del Bolívar SC quedaron en la alcabala de El Tigre

La delegación del Bolívar SC se encuentra en una alcabala de El Tigre, a la espera de que les suministren una nueva unidad de transporte que los lleve de vuelta a su ciudad.