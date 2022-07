Sebastian Vettel se retira de la F1 al final de la temporada

julio 28, 2022 - 11:02 am

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, anunció este jueves que se retirará al término de la presente temporada.

Vettel, de 35 años, pilota en la actualidad para la escudería Aston Martin. «La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después», indicó Vettel, citado en un comunicado de su escudería difundido antes del GP de Hungría este fin de semana.

«Como padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. No se trata de decir adiós hoy, sino más bien de decir gracias a todo el mundo, comenzando por los aficionados, sin los que la F1 no podría existir», añadió.

"My goals have shifted from winning races and Championships to seeing my children grow, passing on my values and being able to learn from them."

– Sebastian Vettel. Four times an #F1 World Champion, forever a family man. 💚

Tap to watch Seb's touching video. ⬇️

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2022