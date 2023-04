Se viraliza vídeo de Ronald Acuña hablando ingles con una periodista

80358

Recientemente, el jugador de béisbol venezolano Ronald Acuña Jr. se hizo viral en las redes sociales después de que una periodista le hiciera una pregunta en inglés.



Acuña respondió con ingles no muy fluido por lo tuvo que usar traductor para poder entender las preguntas que la periodista le decía.



El video ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, algunos de los cuales han sido críticos con Acuña por no hablar inglés con fluidez.



Sin embargo, es importante recordar que el hecho de que alguien no hable inglés con fluidez no significa que no sea un atleta talentoso o un individuo inteligente y capaz.



Además, es común que los atletas y otros profesionales que no tienen el inglés como lengua materna usen intérpretes en sus entrevistas para asegurarse de que puedan comunicarse con precisión y claridad.

