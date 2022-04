Se vaciaron las bancas en el partido Mets-Nationals por un pelotazo en la cara a Lindor (+Video)

abril 9, 2022 - 10:39 am

La frustración se hizo presente ante otro pelotazo contra Francisco Lindor el viernes por la noche en el Nationals Park, el cuarto en dos días. El puertorriqueño recibió una recta de Steve Cishek directamente en el protector de la mandíbula del casco.

Lindor cayó directamente al suelo y se mantuvo allí mientras las bancas de ambos equipos se vaciaron. Eventualmente, el boricua se levantó y se mantuvo tranquilo. Una vez los jugadores regresaron a sus lugares, Lindor recibió más atención por parte de los trainers. Tras salir del encuentro, el torpedero se sometió a unos rayos X en la mandíbula que resultaron negativos. Además, pasó el protocolo de conmoción cerebral.

Cishek fue expulsado del juego.

Fue un incidente similar al de la noche anterior, cuando una recta a 95 mph de Mason Thompson impactó al hombro izquierdo de Pete Alonso y luego pegó en la misma parte del protector de Lindor. Alonso tuvo que salir del juego, pero no presentó ningún problema. Regresó a la alineación del viernes.

James McCann también fue golpeado dos veces en el Día Inaugural.

Antes del partido del viernes, el manager de los Mets, Buck Showalter, dijo que no esperaba ningún tipo de venganza por parte de sus jugadores.

Benches clear after Francisco Lindor is hit by a pitch. He is the fourth Mets batter hit in 14 innings.

(via @SNYtv) pic.twitter.com/fsJ14zTMaz

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 9, 2022