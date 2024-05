Se terminó la aventura de Rafael Nadal en el ATP de Roma

Rafael Nadal, diez veces campeón en este torneo, cayó derrotado 6-1 y 6-3 ante Hubert Hurkacz en la segunda ronda del ATP de Roma.

El mallorquín recibió una gran ovación de la afición, en lo que muy probablemente fue su última vez en el “Foro Itálico”, donde consiguió setenta victorias.

Nadal aseguró en rueda de prensa que no quiere decidir todavía si jugará Roland Garros o no: “No quiero tomar una decisión aún. Hay dos caminos posibles. Creo que no estoy preparado para competir en Roland Garros, por lo que he hecho hoy. Faltan dos semanas, vamos a hacer lo posible por cambiar la situación. Aunque sea difícil para mí, frustrante, me siento más cerca de intentarlo. Estoy tocado, pero intentaré todo lo posible estas dos semanas”.

Por otro lado, el polaco Hubert Hurkacz deberá enfrentar en la próxima ronda al argentino Tomás Etcheverry, en lo que promete ser un gran duelo.

Rafa Nadal waves goodbye to Rome for the last time.



10 time champion.



70 match wins.



The greatest clay court player there is.



The greatest there ever was.



The greatest there ever will be.



You’ll be missed, but never forgotten. 🥹



pic.twitter.com/sykv5YU8t9