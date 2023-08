Se cumplen 32 años del no hit no run de Wilson Álvarez “El Intocable”: “Dios me dio ese regalo”

140277

-Wilson Álvarez se convirtió en “El Intocable” el 11 de agosto de 1991 al lanzar un no hi no run en las Grandes Ligas.

El zuliano brilló en la lomita del Memorial Stadium con los Medias Blancas de Chicago ante los Orioles de Baltimore.

El nativo de Santa Lucía lanzó nueve entradas sin permitir hits ni carreras luego de enfrentar a 32 bateadores.

“Todavía lo recuerdo un domingo. Me subieron la noche antes de Doble A. Yo tenía nerviosismo y ansiedad”, indicó Álvarez, quien había debutado en la MLB en la campaña 1989 con los Rangers de Texas y no pudo hacer un out.

Labor magistral del zuliano

El marabino consiguió ocho ponches en su extraordinaria salida tras efectuar 128 pitcheos, 75 de ellos en la zona de strike, y conceder cinco boletos.

Al venezolano le conectaron 20 batazos, que se distribuyeron en tres rollings, cuatro líneas y 13 flies.

Willson pudo lanzar ese día tras ser bajado el venezolano Ramón García.”Él fue a mi habitación en la noche y conversamos un poco, incluso me dio algunos consejos”, dijo.

“A mí me dio hasta pena al saber que él fue bajado, pero sabía que era mi oportunidad. Estuve un año y medio preparándome en las menores, puliendo cada uno de mis pitcheos”, resaltó.

El no hit no run de Wilson Álvarez es conocido como un regalo de Dios. El joven abridor cumplió con esta hazaña, exactamente, un año después de haber perdido a su primer hijo, quien falleció a causa de una infección pulmonar a los cinco días de haber nacido.

Cuando le sacó el out 27 al inicialista estadounidense Randy Milligan, El Intocable miró al cielo y le dio gracias a Dios por lo que había logrado. Seguidamente, el receptor Ron Karkovice y el resto de sus compañeros de Chicago lo abrazaron.

“Fue duro y grande a la vez. Hace un año había tenido mi esposa la pérdida de mi primer hijo. Solo tenía tres días de nacido”, afirmó.

Wilson Álvarez, primer venezolano en alcanzar no hit no run

Wilson Álvarez se convirtió en el primer venezolano en lanzar un no hitter en la MLB, siendo el segundo que lo hace más rápido en toda su historia al lograrlo en su segunda apertura.