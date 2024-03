Se conocieron los cruces de cuartos de final de la Europa League

245457

La mañana de este viernes, al igual que en la UEFA Champions League, se dieron a conocer los cruces de cuartos de final de la UEFA Europa League, la cual dejó duelos atractivos para esta instancia.

Milan – Roma, Bayer Leverkusen – West Ham, Liverpool – Atalanta y Benfica – Olympique de Marsella son los enfrentamientos confirmados para esta fase de la UEFA Europa League.

Los partidos de ida serán el 11 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo una semana después, el 18 de abril.

Noticia al Día

The quarter-finals are set! 😍

Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/s70kFqKjOH