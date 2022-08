Se agotaron las entradas para el partido del Nacional con el posible debut de Luis Suárez

agosto 2, 2022 - 12:41 pm

El delantero Luis Suárez podría debutar este martes con el Nacional de Uruguay, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los Albos enfrentan al Atlético Goianiense de Brasil en el estadio Gran Parque Central, a las 8.15 pm (hora venezolana). Suárez fue presentado el domingo como nuevo futbolista de Nacional, en una fiesta llevada a cabo en el campo del Tricolor que se extendió por cerca de tres horas.

«Estoy acá por ustedes. En ningún otro lado iba a ser tan feliz. Vine acá porque quiero ganar», dijo el atacante, quien aspira ganar el campeonato local y la Copa Sudamericana en lo que resta de temporada con el equipo uruguayo.

Orgulloso de volver a mi casa con mi familia 🙌🏼 Gracias de corazón por la bienvenida, fue muy emocionante! Estoy donde quiero estar y vamos por todo @Nacional! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/P7OqghpjSq — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022

El primer entrenamiento de Luis Suárez con el Nacional

La práctica, llevada a cabo en el complejo deportivo Los Céspedes, ubicado a las afueras de Montevideo, comenzó con un extenso calentamiento y diversos ejercicios encabezados por el preparador físico. Más tarde, los futbolistas jugaron un partido informal, algo que suelen hacer en los días previos a los partidos.

De esta forma, los jugadores del Nacional cerraron su preparación para el duelo ante los brasileños, que se disputará este martes en el estadio Gran Parque Central.

¿Debutará Luis Suárez? Esperando que así sea, los fanáticos del Tricolor ya agotaron todas las localidades que se pusieron en venta.

No obstante, Repetto aún no anunció el once inicial que podría estar conformado por Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Alfonso Trezza, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti.

