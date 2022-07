Santos despide a su técnico tras eliminación en la Copa Sudamericana

julio 7, 2022 - 4:44 pm

El entrenador argentino Fabián Bustos fue despedido este jueves por el Santos, luego de que el club brasileño cayera en octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 ante el venezolano Deportivo Táchira.

«El técnico Fabián Bustos y el ejecutivo de fútbol Edu Dracena dejan sus funciones en el equipo profesional este jueves», indicó el Peixe en un mensaje en Twitter, en el que les deseó éxitos y agradeció sus labores.

Bustos, de 53 años, llegó en febrero al equipo donde surgieron Pelé y Neymar desde el Barcelona de Guayaquil, con el que ganó la liga ecuatoriana en 2020.

O Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no Departamento de Futebol Profissional. O técnico Fabián Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira (7). pic.twitter.com/AY7s93Bnu3

— Santos FC (@SantosFC) July 7, 2022