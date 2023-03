58022

Venezuela a un paso de cuartos de final.

Liderada por un equipo lleno de estrellas, República Dominicana llegó al grupo D cómo claros favoritos para ganar el grupo de la muerte y una de las principales opciones para ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Por su experiencia, Puerto Rico también llegó al torneo con muchas expectativas. Los puertorriqueños están tratando de superar el bache y ganar su primer clásico después de quedar subcampeón en 2013 y 2017.

Eso dejó a Venezuela, un equipo que tiene tanto talento, como cualquier conjunto en este torneo, de alguna manera por debajo de la mesa. Pero después de una victoria dominante en su primer juego contra los dominicanos y un triunfo igualmente impresionante 9-6 sobre Puerto Rico, los venezolanos se han establecido como uno de los conjuntos a vencer y lo han hecho de manera enfática.

Cuando se dio a conocer el grupo, no mucha gente hablaba del chance de nuestro país. Muchos criticaron, pero creo que eso llenó al seleccionado de muchas más ganas de dar el 200 por ciento para conseguir los triunfos.

Antes del primer pitcheo ayer, nuevamente las más de 35 mil personas asistentes, aupaban a su respectivo equipo. Los puertorriqueños superaban ligeramente a los venezolanos en uno de los mejores ambientes que ha ofrecido el campeonato.

La ofensiva criolla se aseguró que el LoanDepot Stadium sirviera como escenario para una gran fiesta tricolor.

Salvador Pérez, quien se fue de 4-4 y terminó a un triple de la escalera, conectó sencillo en el 1er episodio para traer la primera carrera del compromiso. Luego al siguiente lanzamiento de José Berríos, abridor por Puerto Rico, apareció Anthony Santander, quien fuera uno de los héroes la noche anterior, continuó si buen comienzo conectando jonrón de 3 carreras para darle a nuestro país ventaja de 4-0 en solo 5 bateadores en el juego.

En el 2do capitulo, Salvador Pérez se unió a la fiesta de jonrones conectando un batazo que pasó por encima de la pared del LF-CF para sumar tres carreras más ante Fernando Cruz quien había entrado como relevo del abridor Berríos, que no pudo sacar un out en la segunda entrada.

Los cuatro imparables del receptor venezolano lo empataron en el segundo lugar en un juego en la historia del Clásico Mundial detrás del también criollo Martin Prado quien dio 5 en 2017. Ese año los últimos dos encuentros en el Clásico Mundial entre éstas dos selecciones resultaron de un dominio absoluto para la isla del encanto. Los puertorriqueños superaron al tricolor 24-2 en esos enfrentamientos. Pero ayer Pérez y toda la ofensiva vinotinto atracaron toda la noche y se vengaron de su rival.

Esa explosión ofensiva temprana ayudó a nuestro equipo a resistir una tardía reacción de Puerto Rico que incluyó cuatro carreras en el 6to capitulo.

Pablo López también jugó un papel importante en la victoria venezolana permitiendo una carrera en 4 2/3 de trabajo. A parte del cuadrangular solitario de Eddie Rosario en el 2do capitulo, López dominó la ofensiva del equipo de la isla caribeña. Generó 12 swings fallidos en 58 lanzamientos.

Su recta fue de 95 6 millas promedio en el partido que es 2.1 millas más rápida que su promedio en 2022 con Miami. Permitió 2H, propinó 6 ponches y no dio bases por bolas. El nativo de Cabimas salió del encuentro con una ovación de pie de la multitud con entradas agotadas en Miami.

Con victorias sobre República Dominicana y Puerto Rico, el conjunto suramericano tiene récord de 2-0 y está a una victoria de decir presente en los cuartos de final. Para Venezuela, la diferencia entre este torneo y los otros es el compromiso de cada jugador con su patria.

Omar López ha dicho que el roster se formó a través de muchas conversaciones con el capitán Miguel Cabrera quien viste el uniforme venezolano en un Clásico Mundial por última vez en su carrera. Una vez que López y Cabrera establecieron el grupo de jugadores, el capitán venezolano asignó a los coachs a ciertos jugadores sobre cómo se estaban preparando físicamente para esta competencia.

Dado que los entrenamientos primaverales todavía están en curso, López requirió que sus muchachos estuvieran en un 85 por ciento antes del comienzo de la competencia. Eso les permitía estar al 100 por ciento para el día inaugural, al mismo tiempo que le daría al equipo criollo, la oportunidad de ganar el Clásico Mundial.

Los jugadores que no cumplieran con esos requisitos o no se mantuvieran en comunicación constante no serían considerados para el equipo. Es un nivel de compromiso que a nuestro país le ha faltado en torneos anteriores.

«Nos sentimos muy bien. Estamos tranquilos y nos mantenemos unidos. Hoy es día libre y nos vamos a preparar para Nicaragua. Los muchachos están comprometidos y quieren tener éxito», dijo Omar López luego de concluido el compromiso.

Puerto Rico queda con record de 1-1, hoy va contra Israel y el miércoles será el gran partido. PR vs RD. Pudiera ser de vida o muerte para las selecciones.

Sigue la arepa power cosechando exitos.

El beisbol es lo mejor.

WenCeslao Moreno Jr.

