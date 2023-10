Salvador Pérez y Eugenio Suárez disparon jonrones y empatan a Víctor Martínez (+Videos)

161666

-Salvador Pérez y Eugenio Suárez batean su jonrón 246 de por vida en la MLB, e igualan la marca de cuadrangulares de Víctor Martínez.

Pérez despachó su cuadrangular número 23 en la temporada 2023 en la derrota 5-3 de los Reales de Kansas City ante los Yankees de Nueva York.

“Salvy” la botó en el tercer inning contra el abridor de los mulos, Clarke Schmidt, con la cuenta dos y dos, por el bosque izquierdo del Kauffman Stadium, con una distancia de 389 pies.

Salvy to left on September 30. 🥲 #WelcomeToTheCity pic.twitter.com/CGTNXIzYHK

Por su parte, Suárez la desapareció con los Marineros de Seattle, que cayeron 6-1 ante los Rangers de Texas.

El guayanés soltó su estacazo en la octava entrada contra el relevista texano, el zurdo Cody Bradford, por la pradera izquierda del T-Mobile Park.

The Mariners are starting to show some life!



A solo homer by Eugenio Suárez!



📺: FOX pic.twitter.com/qJ636nGQJM