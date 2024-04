Salvador Pérez la sacó de jonrón por séptima vez en la temporada

Salvador Pérez, estrella de los Reales de Kansas City, conectó su séptimo cuadrangular de la temporada en el encuentro de su equipo frente a los Azulejos de Toronto.

El venezolano la botó en el cierre del primer episodio para remolcar dos carreras ante los envíos del lanzador José Berríos.

Después de este batazo de 404 pies, Salvy acumula 25 carreras impulsadas en lo que va de temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Salvador Perez now leads the AL in RBI with 25 after this two-run shot! pic.twitter.com/rY2s5JY9c3