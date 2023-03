Salvador Pérez es el nuevo capitán de los Reales de Kansas City

69971

– Minutos antes de empezar la temporada 2023 para los Reales de Kansas City, el equipo ha decidido nombrar al receptor venezolano Salvador Pérez como capitán de la novena que hace vida en la división Este de la Liga Americana.

El homenaje al venezolano se debe por su destacada labor dentro de la organización donde ha jugado durante 12 temporadas. Pérez con sus números se ha convertido en la pieza más importante, donde logró una exitosa temporada en la 2022, siendo uno de los mejores receptores de la MLB.

El careta criollo, lucirá la «C” de capitán en la camiseta del equipo. Mike Sweeney, quien portó la capitanía de los Reales, fue el encargado de presentarle el honor a Pérez en el clubhouse.

Salvador Perez has been named Royals team captain.



Salvy joins George Brett, Frank White, and Mike Sweeney as the only team captains in club history. pic.twitter.com/UI2W53hbwL