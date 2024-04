Salvador Pérez conectó cuadrangular histórico en la MLB

262088

El venezolano Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 250 en las Grandes Ligas este sábado frente a los Mets de Nueva York.

Se convirtió en el sexto criollo en alcanzar esta cifra, acompañando a Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Bob Abreu y Antonio Armas.

Por otro lado, Pérez dio su jonrón número 4 de la campaña y es el primer receptor venezolano en lograr este hito.

Los Reales de Kansas City vencieron 11-7 a los Mets de Nueva York en una nueva jornada del mejor beisbol del mundo.

Lee también: Stefanos Tsitsipas sacó a Jannik Sinner y va por el título de Montecarlo

Noticia al Día

After further review, Salvy hits a home run, making it his 250th of his career.

📺: Bally Sports | 📱: Bally Sports app pic.twitter.com/pEH32sRP0B