Sadio Mané jugará con el Bayern de Múnich las próximas tres temporadas

El Bayern de Múnich cerró el fichaje de la estrella senegalesa del Liverpool, Sadio Mané, informó este viernes la prensa alemana.

El club aceptó un traspaso de 32 millones de euros (33,5 millones de dólares), con nueve millones de euros (9,4 millones de dólares) de bonificaciones, para hacerse con los servicios del jugador de 30 años, con contrato con el Liverpool hasta 2023, aseguraron la radio Sky y el diario Bild.

Mané, autor de 23 goles esta temporada con los Reds, podría reemplazar al polaco Robert Lewandowski, que recientemente anunció su deseo de abandonar el Bayern.

El africano, que cumplirá 30 años, disputó 269 partidos con el conjunto de Anfield desde su llegada en 2016, anotado 120 goles y dado 48 asistencias.

El atacante senegalés sería el tercer jugador en firmar con el Bayern para el próximo curso, después del mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch y el lateral derecho marroquí Noussair Mazraoui, ambos procedentes del Ajax de Ámsterdam.

