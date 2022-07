Ryan García regresa al cuadrilátero este sábado ante Javier Fortuna

julio 15, 2022 - 2:46 pm

1898115

Ryan García regresará al cuadrilátero la noche de este sábado 16 de julio ante el dominicano Javier Fortuna en la división del peso ligero.

El boxeador de ascendencia mexicana (22-0-0, 18 KO) buscará mantener su invicto ante el veterano excampeón mundial (37-3-1, 26 KO). El combate se disputará en el estadio Crypto.com Arena de la ciudad de Los Angeles.

Fortuna dijo a BoxingScene.com que “Tengo que noquearlo. No puedo dejar que vaya a las tarjetas de puntuación. Aunque lo deje caer varias veces, no ganaré la pelea en las tarjetas de puntuación de todos modos”.

“Ahora, ya sabes, o me mata él o le mato yo. Lo noquearé y me comeré su corazón», declaró.

Por su parte, el púgil de 23 años respondió que “No hay que temer a nadie. No importa quién esté frente a mí. No me importa. Ni siquiera te veo. Sólo veo un objeto. Voy a destruirte”.

La cartelera es organizada por Golden Boy Promotions y será televisada por DAZN.

Las polémicas de Ryan García

Ryan García es uno de los boxeadores más talentosos en la actualidad. Pero a su corta edad, se ha visto inmerso en muchas polémicas que han puesto en duda el futuro que pueda tener su carrera.

El nacido en California se ha vuelto famoso por sus controversiales declaraciones, donde ha atacado a otros boxeadores como Devin Haney, Gervonta Davis, Canelo Álvarez, Isaac Cruz, Floyd Mayweather, entre otros.

En una entrevista con FightHype, García aseguró que no dejará de hablar de Álvarez y de otros púgiles hasta que sea derrotado, porque “ninguno de los mejores boxeadores de todos los tiempos” puede con él.

“No pueden hacer que deje de hablar. Puede ser Floyd (Mayweather), puede ser Canelo (Álvarez), cualquiera de los más grandes del tiempo. Necesitan a todos, no pueden detenerme”, aseveró.

Lee también: Completados los cruces del Festival de Jonrones de la MLB

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día