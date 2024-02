Russell Westbrook alcanza cifra histórica en triunfo de los Clippers

224383

Los Ángeles Clippers derrotaron 136-125 a los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena. Russell Westbrook se fue con 23 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias y se convirtió en el jugador #25 en la historia de la NBA en alcanzar los 25.000 puntos.

Kawhi Leonard fue otra de las figuras del encuentro, destacando con 33 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, para ayudar a su equipo a conseguir una importante victoria y continuar con la buena racha (han ganado siete de los últimos ocho encuentros). Paul George también aportó para la causa angelina, y se despachó con 18 puntos.

Con este triunfo, los Clippers colocan su récord en 32-15 y quedan a solo un juego de la cima de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los líderes de dicha Conferencia actualmente son los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves, quienes ostentan el récord de 34-15.

Noticia al Día

Russell Westbrook has reached 25,000 career points 👏



He's the 25th player in NBA history to accomplish this 🔥 pic.twitter.com/cU70FAxeRb