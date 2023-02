Ronald Acuña llega temprano al campamento de los Bravos de Atlanta

44394

– Cuando Ronald Acuña Jr. habló con los medios en el Braves Fest el pasado 21 de enero, quedó claro que estaba ansioso por tener la oportunidad de demostrar que está sano y capaz de crear, una vez más, estelares momentos en el terreno de juego. Acuña es uno de los muchos jugadores de posición de los Bravos que se reportaron a los entrenamientos de primavera una semana antes del primer entrenamiento con el equipo completo. Mostró su poder mientras practicaba bateo con Matt Olson, Austin Riley y Ozzie Albies ayer en la mañana en el Cool Today Park, estadio de los Bravos en la Florida.

Este podría ser un año muy gratificante para el venezolano quien confía en que ya no se verá afectado por los resultados persistentes del desgarro del ligamento cruzado anterior que sufrió en su rodilla derecha el 20 de julio de 2021. Acuña regresó a finales de abril de 2022. Jugó 119 partidos con Atlanta. Pero su rodilla reparada quirúrgicamente todavía le resultaba molesta. Nunca mostró, consistentemente, el poder y la velocidad que lo convirtieron en uno de los mejores talentos que Atlanta ha visto. Éste año debería ser diferente.

Acuña con solo 25 años, todavía no ha mostrado lo que puede hacer en un campo de juego. Pero el tres veces All Star, brindó un año 2019 exquisito cuando terminó a 3 robos de lo que hubiera sido una temporada de 40 jonrones y 40 estafadas y convertirse en el quinto en la historia MLB en lograrlo. Podría haber ganado el MVP de la liga nacional en 2021 si no hubiera sufrido su lesión mientras intentaba atrapar un elevado en Miami, dos días antes de celebrarse el receso de la temporada por el juego de las estrellas, evento en el cual había sido convocado.

Acuña bateó 266 con 15 jonrones y un OPS de 764 en 119 juegos en 2022. Robó 29 bases en 40 intentos, un éxito de 72.5 %. En 395 juegos anteriores a la lesión, el criollo bateó para 281 con un OPS de 925. Robó 78 bases en 99 intentos, un éxito de 78.8 %. Conectó un jonrón una vez cada 14.4 turnos al bate. En 2022 conectó un cuadrangular cada 31.1 turnos al bate. Evidentemente la lesión estuvo presente.

Acuña mostró destellos de ser el mismo mientras los Bravos le impidieron jugar durante tres días consecutivos en las primeras semanas del regreso de la lista de lesionados el año pasado. Su rodilla se volvió más problemática y su producción disminuyó después que comenzó a jugar todos los días. Habiendo descansado en el invierno, jugó unos partidos para los Tiburones de La Guaira, llegó al campamento con buena salud. Ahora está listo para demostrar que aún puede ser uno de los jugadores más dinámicos y entretenidos del béisbol durante muchos años.

