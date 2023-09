Ronald Acuña Jr se quedó con la almohadilla de su estafada 70 (Video)

160395

-Ronald Acuña Jr. se convirtió en el primer jugador con 40 jonrones y 70 bases robadas en una temporada en la historia de MLB.

El jardinero venezolano sumó par de estafadas el miércoles 27 de septiembre en el encuentro entre Bravos de Atlanta y Cachorros de Chicago.

Acuña Jr, de 25 años, despegó la segunda almohadilla tras alcanzar su base robada número 70, en el Truist Park.

El personal de los Bravos reemplazó la segunda base, mientras que “El Abusador” entregó el segundo cojín a otro empleado del conjunto de Georgia.

𝟒𝟎-𝟕𝟎 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🔥@ronaldacunajr24 did it.



We'll be ceaselessly reciting this moment for the rest of baseball history. pic.twitter.com/qDqpXPHItB