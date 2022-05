Ronald Acuña Jr.: “Pensé que no volvería a jugar en la MLB”

mayo 25, 2022 - 4:39 pm

Ronald Acuña Jr. habló sobre la grave lesión que sufrió el 10 de julio de 2021, cuando tuvo una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.

“Yo creo que una de las mayores cosas con las que luche a diario fue el dolor, pero gracias a Dios lo superé”, explicó Acuña Jr. en una entrevista concedida a la MLB en el loanDepot Park de Miami.

A pesar de sufrir una lesión horrible en ese mismo estadio de la ciudad de Miami, Ronald intentó que su mente no lo traicionara durante el doloroso proceso:

“Mentalmente siempre estoy fuerte. Esto es lo que quiero y es por lo que uno lucha”.

Para sorpresas de muchos, el estelar jardinero de los Bravos de Atlanta confesó que el terror y el trauma de la lesión fue tal, que, por varios momentos pensó que el telón se había bajado para él.

“Me pasó por la mente que no volvía a jugar en Grandes Ligas y hasta pensé que no volvería a caminar ni a correr igual. A medida que vi los resultados fue que me di cuenta de que puedo ser mejor hoy en día”.

Sin embargo, el número 24 de los actuales campeones mundiales, encontró consuelo y apoyo en los más cercanos al venezolano:

“Encontré motivación en mi familia y amigos en Venezuela. Muchas personas en La Sabana dependen de mí — yo tenía que luchar por ellos”.

Cuando Ronald habla de Venezuela, la emoción no se puede esconder y el explosivo jugador ha confesado que tiene un alto interés con jugar en el béisbol invernal de su país:

“Yo quiero jugar con Cardenales del Lara. Lo digo y lo mantengo. Mi deseo de jugar en Venezuela es 1000%. Este es el momento de ayudar a mi país”.

Para más motivación de Ronald, en el 2023 llega el Clásico Mundial de Béisbol, oportunidad perfecta para esta joven estrella, de hacer historia con la Vinotinto.

“Vestir el uniforme de Venezuela es el top. Ver esa bandera y ese nombre en mi pecho es lo más grande para mí”.

Definitivamente es una alegría ver de regreso a Ronald Acuña Jr., sus batazos, la manera de entregarse al juego y sus estelares jugadas, son algo que necesita el mejor béisbol del planeta. Y no se sorprendan si a la lista de jugadores de posición estelares que han lanzado últimamente se sume el de Acuña, quien en los calentamientos antes del partido, practicaba su “repertorio” con su coterráneo Orlando Arcia.

“Yo siempre le pregunto a los pitchers como se agarran los lanzamientos. Sueño con lanzar un inning en Grandes Ligas. Ahh pero tirando duro, que yo si tengo buena velocidad”.

Noticia al Día